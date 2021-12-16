Фотохроника. 30 моментов Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» представляет фотохронику из 30 моментов за годы Независимости Казахстана, которые больше всего запомнились народу.

1990 год, 25 октября принята Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР».

1991 год, 2 октября в космос отправился первый космонавт Казахстана, Халық Қаһарманы Тохтар Аубакиров.

1991 год, 18 ноября принято постановление Правительства КазССР о порядке переселения лиц коренной национальности из-за рубежа, положившее начало возвращению на Родину наших соотечественников.

1991 год, 16 декабря провозглашена Независимость Республики Казахстан.

1992 год - в городе Алматы прошел Первый Всемирный Курултай Казахов.

1992 год - приняты законы о Гербе, Государственном Гимне, вместо Флага Казахской ССР был повешен Государственный Флаг Республики Казахстан.

1993 год, 15 ноября ввели в обращение национальную валюту Казахстана – тенге.

1991 год - пеерезд Мустафы Озтюрк в Казахстан и основание казахстанской школы тхэквандо.

1995 год - 150-летие Абая отмечалась на уровне ЮНЕСКО.

1996 год, 16 декабря в Алматы, на площади Республики, состоялось торжественное открытие Монумента независимости.

1998 год, 10 июня состоялась международная презентация Астаны - новой столицы Казахстана.

2000 год - отмечалось 1500-летие города Туркестана.

2000 год - на XXVII Летних Олимпийских Играх , которые проходили в городе Сиднее в Австралии, в медальном зачете Казахстан занял 22 место среди 199 стран.

2001 год, 18 мая в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева была установлена копия памятника Культегин.

2002 год - на уровне ЮНЕСКО отмечалось 2000-летие города Тараза.

2003 год - в столице был построен Дворец мира и согласия, прошел Первый съезд Лидеров мировых и традиционных религий.

2004 год - стартовала государственная программа «Культурное наследие» - «Мәдени мұра».

2007 год - утверждена программа «Жасыл ел».

2008 год, 6 июля День столицы вошел в список официальных праздников.

2010 год - стартовала первая пятилетняя программа индустриально-инновационного развития.

2011 год - в Казахстане прошли VII Зимние Азиатские игры.

2015 год - отмечалось 550-летие Казахского ханства.

Благодаря проекту «I am a singer» Димаш Кудайберген прославился на весь мир.

В столице прошла Международная выставка EXPO-2017.

В мавзолее в Тургае были захоронены останки Кейки-батыра.

2018 год, 12 августа на V саммите глав прикаспийских государств в Актау принят исторический документ - Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которым велась более 20 лет.

2019 год, 19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал свои полномочия Касым-Жомарту Токаеву.

2019 год, январь-июнь - специальные службы Казахстана провели операцию «Жусан».

2020 год, март - в связи с пандемией COVID-19 в стране был объявлен режим Чрезвычайного положения.

2021 год - духовным центром тюркского мира объявлен город Туркестан. Международный тюркский совет переименовали в Организацию тюркских государств.