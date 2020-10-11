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    Фотография слонов на свалке выиграла конкурс Королевского биологического общества Британии

    11 Октября 2020, 20:34

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Страшный снимок стада слонов, кормящихся на свалке в Шри-Ланке, сделанный Тилаханом Тармапаланом, победил в фотографическом конкурсе Королевского биологического общества (RSB), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC.

    На нем слоны бродят по свалке в поисках еды, неподалеку от заповедника в округе Ампара.

    Недавно местные власти запретили свалку мусора рядом с заповедниками из-за участившихся случаев заболеваний и даже смерти слонов, отравившихся отходами.

    Судьи выбрали работу Тармапалана, посчитав, что она наиболее точно отражает тему конкурса в этом году: «Наш меняющийся мир». Победа принесла ему приз в приблизительно $1300.

    Победителем конкурса RSB «Юный фотограф года» стал 14-летний Ашвин Гиртан, тоже из Шри-Ланки. Победу ему принесла фотография бакланов, выглядывающих рыбу с шестов, оставленных рыбаками.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Экология Великобритания
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