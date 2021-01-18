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    Фотографии Казахстана из космоса опубликовала Международная космическая станция

    18 Января 2021, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная космическая станция опубликовала фотографии территории Казахстана, сделанные из космоса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу космической станции в сети Instagram.

    «Вид с Международной космической станции, вращающейся на высоте более 264 миль над Казахстаном», - говорится в описании к фото.


    На кадрах видны огни городов.

    Отметим, что международная космическая станция (МКС) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Наука Освоение космоса
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