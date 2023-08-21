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    Фотоархив: встречи Хо Ши Мина с Динмухамедом Кунаевым и Канышем Сатпаевым

    21 Августа 2023, 19:22

    ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Во время официального визита в Социалистическую Республику Вьетнам Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей речи отметил, что впервые совершает визит во Вьетнам в качестве Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

    Когда-то, в далёком 1959 году, с таким же визитом в нашу страну прилетал национальный лидер и первый Президент Вьетнама Хо Ши Мин. Приветствовал его Председатель Совета министров КазССР Динмухамед Кунаев. Господин Хо Ши Мин также встречался с известным казахским учёным Канышем Сатпаевым. Делимся с вами историческими кадрами тех самых событий.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Вьетнам
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