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    Форум «Жеті рухани қазық» прошел в Туркестанской области

    14 Декабря 2019, 17:33

    АКСУКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Аксукент Сайрамского района прошел областной форум «Жеті рухани қазық», организованный Туркестанским областным управлением общественного развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Утвержденная в столице страны, на третьем республиканском съезде имамов, программа «Жеті рухани қазық» направлена на пропаганду профессионального развития имамов, поддержания межрелигиозного мира и терпимости и анализа конфликтов, связанных с религией, борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Участники форума обсудили актуальные вопросы, касающиеся борьбы с радикальными течениями и обменялись мнениями.

    Форум открыл заместитель руководителя областного управления общественного развития Кайрат Абуов. Выразив огромную благодарность присутствующим, он отметил необходимость общественной и религиозной стабильности, единства и согласия между народами.

    Специальными гостями форума стали заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат Онгаров, известный религиовед-исламист, член совета исламистов Ерсын Амире, представитель ДУМК по Туркестанской области Мусабек Актамберды, которые обменялись опытом работы и деловыми предложениями.

    В мероприятии приняли участие имамы районов и городов области, они рассказали о своих обязанностях и нововведениях в ежедневной работе. В завершении встречи все участники получили специальные сертификаты.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Религия
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