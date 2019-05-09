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Форум творческой и научной интеллигенции СНГ пройдет в Ашхабаде
АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - 15-16 мая в Ашхабаде пройдет XIV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ, для участия в котором в столицу Туркменистана приедут более 200 делегатов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.
В работе Форума ожидается участие Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Тема Форума - «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования».
На пленарных заседаниях и в профильных секциях деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия: новые форматы сотрудничества в сфере образования, преемственность и инновации в работе с молодежью, формирование межкультурного диалога. Проблемы продвижения книги и чтения будут в центре особого внимания делегатов в связи с проходящим в СНГ Годом Книги. Центральная панельная дискуссия «Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути» будет посвящена евразийскому сотрудничеству в гуманитарной сфере.
В рамках Форума состоится церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества».
Форум проводится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) и Министерства культуры Туркменистана.
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