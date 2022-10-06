Форум сторонников: Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников за поддержку и доверие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.