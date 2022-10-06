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    Форум сторонников: Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников за поддержку и доверие

    6 Октября 2022, 18:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме Народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе форума представители ряда политических партий и республиканских общественных объединений предложили выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в предстоящих президентских выборах.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия за поддержку и оказанное доверие.

    В форуме приняли участие более двух тысяч представителей политических партий «AMANAT», «Ак жол», Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных объединений.

    Ранее п редседатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

    «Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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