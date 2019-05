Форум по истории Великой степи пройдет в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – 15 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет международный форум «Великая степь: культурное наследие и роль в мировой истории» (Great Steppe: Cultural Heritage and Role in the World History), организованный Международной тюркской академией при поддержке представительства Казахстана в ЮНЕСКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Масштабное мероприятие Тюркская академия проводит совместно с ЮНЕСКО.

В ходе форума пройдет обсуждение программной статьи Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи», а также путей к переосмыслению истории Великой степи.

Ученые и представители международных организаций, принявшие участие в форуме обсудят актуальные вопросы и обменяются мнениями на трех сессиях: «Великая степь: горизонты пространства и времени», «Тюркская цивилизация и ее вклад в мировую культуру» и «Переосмысление тюркской истории: новые подходы и перспективы».

Проведение форума в этом году совпадает с такими юбилейными датами, как 750-летие Таласского курултая, послужившего причиной возникновения Золотой Орды и Могулистана, занимающих особое место в истории тюркоязычных стран, 950-летие со времени написания произведения Юсуфа Баласагунского «Кутадгу билиг», 650-летие со дня рождения поэта Имамеддина Насими.