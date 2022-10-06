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    Форум  народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева стартовал в столице

    6 Октября 2022, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева стартовал в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В собрании принимает участие Глава государства.

    Ранее председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

    «Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

    Он также сообщил, что сегодня в связи с этим состоится форум.


    Фото:t.me/bort_01

    Автор:

    Серик Сабеков

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