Форум молодых ученых «Умное поколение» прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане в рамках 30-летия Независимости Казахстана в онлайн формате состоялся Республиканский форум молодых ученых «Умное поколение» . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

Организаторами мероприятия выступили Министерство информации и общественного развития и Министерство образования и науки.

В форуме приняли участие более 200 молодых ученых и исследователей со всех регионов страны, а также вице-министр информации и общественного развития Асхат Оралов, заместитель председателя Комитета науки МОН РК Думан Орынбеков, представители Совета по молодежной политике при Президенте РК, Совета молодых ученых при МОН РК.

В приветственной речи Асхат Оралов отметил: «Сегодня здесь собрались молодые профессионалы, выросшие в условиях Независимого Казахстана, имеющие новое мышление и парадигму развития, свои достижения и успехи. Хочу отметить, что молодежи, в особенности молодым ученым, предпринимателям, новаторам всегда особую заботу оказывали и поддерживают Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев».

В ходе работы форума молодые ученые Казахстана из различных отраслей науки поделились своим опытом работы и достижениями в своих сферах.

Так, к примеру, один из разработчиков отечественной вакцины QazVac, доктор PhD по специальности «Биотехнология», заведующий лабораторией Коллекции микроорганизмов (штаммы опасных и особо опасных инфекций) НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК Жугинисов К.Д. рассказал об успешном прохождении клинических испытаний QazVac и поставках в регионы.

«Нравственно-экологическое воспитание должно быть нацелено на развитие у молодежи экологического стиля мышления, выработку необходимых убеждений и навыков поведения в природной среде, утверждение принципов разумной экологической деятельности», отметил постдокторат НАО «КазНУ им. аль-Фараби», старший научный сотрудник лаборатории «Экология биосферы», члена Национального научного совета по направлению «Рациональное использование водных ресурсов» Н.Х. Байматов.

Кроме того, спикерами мероприятия также выступили, со-основатель и директор группы компании ««ReLive Intelligence», доктор PhD по анализу данных, выпускник Назарбаев Университета Абдикенов Б.Б., заместитель председателя правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий», Бибосынов А.Ж., PhD по инклюзивному образованию, национальный доброволец, программный специалист ООН в Казахстане в рамках программы развития талантов молодых специалистов с инвалидностью Карсакпаева М.Т.



