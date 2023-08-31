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    Форум молодежного развития СВМДА прошел в Пекине

    31 Августа 2023, 19:37

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Форум молодежного развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялся в столице КНР, передает МИА «Казинформ».

    В приветственной речи генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай заявил, что молодое поколение представляет собой главную движущую силу устойчивого развития и процветания Азии. С 2014 года функционирует Молодежный совет СВМДА, который стал площадкой для обсуждения передовых идей и выработки общего видения процветания Азии при значительном вкладе молодого поколения.

    В 2024 году в Астане пройдет Слет лидеров волонтерских движений под эгидой Молодежного совета СВМДА. Это мероприятие соберет молодых лидеров из государств-членов для обмена идеями, опытом и наилучшими практиками в области волонтерства.

    Далее он предложил использовать потенциал Фонда СВМДА для реализации таких мероприятий и проектов для молодежи и студентов, которые гармонично сочетаются с целями и принципами, установленными СВМДА.

    К.Сарыбай особо отметил, что образование является краеугольным камнем развития молодежи. В рамках своей приверженности делу образования СВМДА работает над созданием партнерской сети ведущих университетов государств-членов СВМДА. «Эта сеть будет способствовать академическим обменам, совместным исследовательским проектам и программам сотрудничества между университетами региона. Мы ожидаем, что основными бенефициарами партнерской сети станет молодежь», - добавил он.

    По словам директора управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках Ду Чжаньюаня, СВМДА, являясь важным механизмом диалога и консультаций по вопросам безопасности в Азии, с момента своего создания играет конструктивную роль в укреплении взаимного доверия и сотрудничества между странами, а также в поддержании безопасности и стабильности в регионе.

    По мнению Ду Чжаньюаня, молодежи и молодежным организациям следует содействовать устойчивому развитию Азии, а также развивать культурно-гуманитарные обмены и сотрудничество между странами региона.

    С приветственными словами также выступили руководители ведущих «мозговых центров» Китая, главы дипломатических представительств, которые поделились своими мнениями о перспективах СВМДА.

    В мероприятии приняли участие члены Молодежного совета СВМДА, представители молодежных организаций, объединений и движений государств-членов СВМДА.

    В 1992 году Казахстан инициировал создание международного форума по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии. Сегодня СВМДА включает 28 государств-членов, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Девять стран и пять международных организаций, в том числе ООН, имеют статус наблюдателей.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Молодежь СВМДА
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