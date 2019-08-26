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    Форум казахстанско-корейского сотрудничества прошел в ВКО

    26 Августа 2019, 09:11

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ ­ - Консул Посольства Республики Кореи в Республике Казахстан, представители корейской провинции Канвандо, республиканской Ассоциации корейцев Казахстана посетили ВКО в целях укрепления деловых и гуманитарных связей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Напомним, в 2011 году между Восточным Казахстаном и провинцией Канвандо, а также между городами Усть-Каменогорск и Каннын был подписан меморандум об установлении побратимских отношений. Такой выбор оказался не случайным, ведь провинция и регион имеют много общего – примерно одинаковая численность населения, природа, в частности отличающаяся горной местностью, лесами, водными запасами, динамично развивающаяся экономика.

    В сентябре прошлого года в рамках визита чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Казахстан Кима Дэ Сика, его участия в инвестиционном форуме «Алтай-Invest», глава региона Даниал Ахметов высказал пожелание активизировать сотрудничество и определиться с его новыми направлениями.

    Как подчеркнули делегаты во время открытия форума, за прошедшее время накоплен опыт двустороннего сотрудничества. Растет внешнеторговый оборот области и Республики Корея, так, за первое полугодие 2019 года он составил порядка 50 млн долларов США.

    Помимо этого, с 2013 года действует соглашение о сотрудничестве между акиматом ВКО и госпиталем Северанс при университете Ёнсё, а также между управлением здравоохранения и Католическим университетом города Тэгу. Корейскими врачами проведено 14 сложных операций пациентам ВКО, оказана помощь и консультация свыше 2 тысячам восточноказахстанцам.

    В сфере науки и культуры представляет несомненный интерес богатая история Алтая. В регионе проходят археологические исследования, результаты которых уже сегодня позволяют по-новому взглянуть на роль Алтая в эволюции человечества. По мнению научно-исторического общества «Эпоха Кёгере», возможно, что прародиной корейцев является Алтай.

    На протокольной встрече и в рамках форума стороны обсудили дальнейшее партнерство в таких сферах, как образование, здравоохранение, туризм, предпринимательство, а также изучение корейского опыта в направлении «Smart city».

    Корейская делегация посетила производственные объекты ВКО, а также исторические достопримечательности. Ректор университета Самхо, почетный губернатор провинции Канвандо Чо Чан Дук прочитал лекцию для студентов о технологиях «Smart city» и «Blockchain». Заключен меморандум о сотрудничестве с университетом КАСУ.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Восточно-Казахстанская область Акимат Корея
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