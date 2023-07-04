Форум к 25-летию столицы: вопросы образования и обмена опытом обсудили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице состоялся форум «25-летие Астаны: Астана – город будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия выпускники программы «Болашак» провели панельную сессию «Astana - Bolashaq», где обсуждались вопросы образования Казахстана, обмена опытом с иностранными коллегами, а также то, какие возможности предоставила программа для студентов.

По словам председателя правления АО «Центр Международных программ «Болашак»» Олжаса Сакенова, панельная сессия посвящена не только 25-летию столицы, но также 30-летию стипендиальной программы «Болашак».

«Основная цель – встретиться с выпускниками программы, которые сейчас работают в различных сферах государственного управления, квазигосударственного сектора, урбанистики, медицины, непрерывного образования и обсудить о том, как зарождалась столица, какой вклад вносили наши выпускники и как эти два проекта взаимодополняют друг друга. Астана – международный бренд. Это город, где собрана аккумуляция большого человеческого капитала. Я думаю, что она не стала бы такой красивой, амбициозной столицей, если бы не было развития человеческого капитала. Это локация, где работает большая часть наших выпускников. Наши студенты – специалисты, получившие передовое образование. Они приезжают и привлекают инвестиций, реализуют масштабные проекты, а еще, принимают участие в построении генерального плана столицы», - сказал Олжас Сакенов.

В рамках форума между АО «Центр международных программ «Болашак»» и экзаменационным центром «IDP IELTS Kazakhstan» был заключен меморандум о сотрудничестве. Соглашение подписали председатель правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов и директор IDP IELTS Kazakhstan Майя Рахимбекова.

«На сегодняшний день в рамках исполнения поручения Главы государства касательно реформирования стипендии «Болашак» разрабатываются меры по дальнейшему совершенствованию механизмов подготовки кадров за рубежом, адаптированные к сегодняшним реалиям, существующим вызовам национального и глобального уровней, а также приоритетам развития экономики страны», — отметил О.Сакенов.

Основной целью заключение соглашения является то, что IDP IELTS Kazakhstan готов предоставлять кандидатам АО «Центр международных программ «Болашак»» квоты на тест на постоянной основе, а также в период повышенного спроса.