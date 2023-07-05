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    Форум городов-побратимов: подписаны декларации о сотрудничестве по благоустройству Астаны

    5 Июля 2023, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Форума подписаны декларации о сетевом научном, образовательном и проектном сотрудничестве в целях реализации мероприятий концепции благоустройства и озеленения города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Со стороны акимата Астаны декларацию подписал руководитель центра урбанистики Елнар Базыкен. Другими подписантами стали председатель правления-ректор Казахского агротехнического исследовательского института Канат Тиреуов и директор аграрно-технологического института РУДН (Россия) Эльвира Довлетярова, также представитель компании «Brit academy» Болат Жансугуров.

    Стороны договорились о разработке и реализации научно-исследовательских проектов по благоустройству и озеленению Астаны, в рамках которых партнеры будут играть ключевые роли в обмене опытом, трансфере компетенций и технологий в тесном сотрудничестве с администрацией, научным сообществом и жителями города.

    Ранее сообщалось, что открыт форум городов-побратимов Астаны. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею столицы.

    В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире как главных центров роста и инноваций.

    В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Сотрудничество
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