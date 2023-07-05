Форум городов-побратимов: подписаны декларации о сотрудничестве по благоустройству Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Форума подписаны декларации о сетевом научном, образовательном и проектном сотрудничестве в целях реализации мероприятий концепции благоустройства и озеленения города Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со стороны акимата Астаны декларацию подписал руководитель центра урбанистики Елнар Базыкен. Другими подписантами стали председатель правления-ректор Казахского агротехнического исследовательского института Канат Тиреуов и директор аграрно-технологического института РУДН (Россия) Эльвира Довлетярова, также представитель компании «Brit academy» Болат Жансугуров.

Стороны договорились о разработке и реализации научно-исследовательских проектов по благоустройству и озеленению Астаны, в рамках которых партнеры будут играть ключевые роли в обмене опытом, трансфере компетенций и технологий в тесном сотрудничестве с администрацией, научным сообществом и жителями города.

Ранее сообщалось, что открыт форум городов-побратимов Астаны. Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею столицы.

В рамках форума будут обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире как главных центров роста и инноваций.

В рамках деловой программы Форума запланирована работа 8 панельных сессий по различным отраслям.