Форум глобальных партнёров и выставка продукции SHIG пройдут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С тех пор как Китай представил инициативу «Пояс и путь» в 2013 году, компания Shandong Heavy Industry Group (SHIG), мировой лидер в производстве оборудования, активно поддержала эту идею и начала сотрудничать с международными партнерами, чтобы ускорить создание глобальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется регионам Центральной Азии, Монголии и другим странам, находящимся вдоль этого пути, передает МИА «Казинформ».

Для укрепления взаимодействия с партнерами в странах СНГ и содействия новым сотрудничествам, компания SHIG запланировала провести конференцию и выставку продукции под названием «ППровинция Шаньдун Китая. Гостеприимная земля. Качественное производство. Форум глобальных партнеров и выставка продукции SHIG», которая состоится 4 сентября в Международном Выставочном Центре «EXPO» в Астане. На мероприятие приглашены важные гости из правительства, представители СМИ, организации-партнеры и другие заинтересованные лица.

Конференция будет посвящена ведущим международным технологиям и достижениям компании, а также станет площадкой для глубокого анализа и обсуждения особенностей бизнеса в регионе СНГ, обмена мнениями и контактов с партнерами.

SHIG широко открыта для сотрудничества со странами СНГ и намерена использовать это мероприятие в качестве отправной точки для предоставления высококачественных продуктов и услуг на местном рынке, а также для достижения всестороннего развития региона.

На конференции будут представлены последние инновационные разработки SHIG в области автомобилестроения и передовых технологий силовых систем, охватывающие широкий спектр областей, включая грузовые автомобили, автобусы, специализированный транспорт и силовые цепи, а также другие продвинутые разработки. Эти продукты приобрели мировое признание благодаря своим выдающимся характеристикам и передовым технологиям, которые использовались при их создании.

Основываясь на принципах «использование преимуществ, взаимное продвижение, долгосрочное сотрудничество, взаимная выгода и выигрыш», SHIG приложит все усилия для укрепления многостороннего сотрудничества, повышения экономической эффективности и создания взаимовыгодных отношений с партнерами на мировом рынке.

Shandong Heavy Industry Group с нетерпением ждёт создания блестящего будущего вместе с Вами. Узнайте больше о событии 4 сентября.