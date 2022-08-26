Форум «Евразийский диалог по развитию единого рынка труда» пройдет в Бишкеке

ЧОЛПОН-АТА. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Бишкеке 27- 28 сентября планируется провести форум «Евразийский диалог по развитию единого рынка труда». Об этом на заседание Евразийского межправсовета сообщил председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В рамках форума планируется обсудить вопрос облегчения условий пребывания для трудовых мигрантов стран-участниц.

«Надеемся, что делегации из стран-членов ЕАЭС примут активное участие и вышеотмеченные вопросы будут в полной мере обсуждены на данном форуме. Надеюсь, что принимаемые нами сегодня исторически важные решения будут укреплять интеграционную основу для будущего нашего интеграционного объединения», - сказал он.



