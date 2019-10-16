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    Форум «Центральная Азия – Республика Корея» проходит в Нур-Султане

    16 Октября 2019, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан всегда прилагал усилия для укрепления роли форума ЦАРК. Свидетельством нашего особого отношения к развитию сотрудничества стран региона с Республикой Корея является инициированное Казахстаном повышение уровня участия в форуме до министров иностранных дел. На наш взгляд, площадка Форума ЦАРК служит эффективным механизмом укрепления взаимодействия стран Центральной Азии с Республикой Корея», - сказал, открывая работу форума, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства РК подчеркнул, что общая многовековая история и культурная близость были и остаются фундаментальными основами сближения государств центральноазиатского региона.

    «Центральная Азия – сегодня один из динамично развивающихся регионов мира, который занимает важное стратегическое положение, имеет высокий человеческий и экономический потенциал, природные и промышленные ресурсы. Первый Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание укреплению братских отношений со странами региона. Доброй традицией стали регулярные встречи лидеров наших государств. Мы высоко ценим тот высокий уровень доверия и партнерства, большую роль в котором сыграла политическая воля наших лидеров», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Министр также подчеркнул, что проведение в марте 2018 года в городе Нур-Султане консультативной встречи глав государств Центральной Азии ознаменовало начало нового этапа в региональных отношениях. В ходе первой за долгое время в таком формате встречи лидеры наших стран определили базовые приоритеты пятистороннего сотрудничества и наметили планы на будущее.

    «В рамках указанного процесса внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога, а также на объединение усилий наших стран для укрепления торгово-экономических связей в Центральной Азии», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.

    Отметим, в форуме принимают участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и посол Туркменистана в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия МИД РК Корея
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