Форум «Ауылдың гүлденуі-Қазақстанның гүлденуі» прошел в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Целиноградском районе Акмолинской области состоялся молодежный форум «Ауылдың гүлденуі-Қазақстанның гүлденуі», посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима района.

Более 50 человек, среди которых молодые специалисты самостоятельных отделов, территориальных структур и ведомств, члены волонтерских организаций и объединений, а также студенты, приняли участие в форуме, организованном Молодежным ресурсным центром и отделом внутренней политики Целиноградского района.

Старт был дан открытием выставки, посвященной развитию Целиноградского района за годы Независимости. Участники форума с огромным интересом ознакомились с фотографиями, предоставленными районным государственным архивом.

В ходе мероприятия спикеры, среди которых были ровесница независимости, главный специалист отдела внутренней политики Целиноградского района Айдана Тайсюганова, координатор волонтерских организаций Акмолинской области Асия Канашева, координатор программы Добровольцев ООН Казахстана Никита Шабаев. Они рассказали о своей работе, деятельности волонтеров и добровольцев, а также поделились своими планами на будущее.

Выступая с приветственным словом, аким Целиноградского района Бахидбек Оспанбеков отметил, что подобные мероприятия объединяют молодежь, позволяют ей становиться общественно активной частью населения.

«Сегодня молодежь является самой инициативной, талантливой и целеустремленной частью нашего общества, яркими свершениями которой гордится и восхищается весь Казахстан. Значимые образовательные и научные проекты, успешные стартапы, спортивные медали, победы на творческих конкурсах постоянно подтверждают, что вы находитесь на верном пути», - отметил Б. Оспанбеков.

Как было озвучено, на сегодняшний день в Целиноградском районе численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет составляет 16890 человек. С первых дней независимости государство особое внимание уделяет вопросам молодежи. Программы «Дорожная карта занятости», «С дипломом в село» и многие другие нацелены на создание условий для самоопределения и реализации потребностей и способностей молодежи, профессионального роста.

Аким района пожелал молодому поколению неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.

Из рук руководителя района самые активные целиноградцы получили благодарственные письма за вклад в развитие гражданского общества и государственной молодежной политики.

Праздничную программу мероприятия дополнили вокальные и хореографические композиции в исполнении артистов районного Дома культуры и танцевального коллектива студии «Artschool» из села Коянды.