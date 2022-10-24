FORTE TRIO совершает гастрольный тур по Бразилии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 октября начался гастрольный тур по Бразилии одного из самых известных камерно-инструментальных ансамблей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами - государственного трио «FORTE TRIO» государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Қазақконцерта, в рамках турне в четырех крупнейших городах Бразилии состоятся масштабные концерты «FORTE TRIO», где прославленный и самый востребованный на Родине классический ансамбль выступит в сопровождении лучших симфонических оркестров Бразилии в лучших концертных залах страны. В программе концертов бразильского турне произведения казахских авторов, а также музыка Моцарта, Бетховена, Равеля, Мендельсона, Бородина и Пьяццоллы.

Государственное трио Республики Казахстан «FORTE TRIO» создал прославленный пианист, профессор, заслуженный деятель РК Тимур Урманчеев. Он соединил в классический ансамбль скрипку (Максат Жусупов), виолончель (Мурат Нарбеков) и фортепиано (на нем играет сам Маэстро). Это первый и единственный музыкальный коллектив в Казахстане с таким составом инструментов.

Благодаря высочайшему исполнительскому мастерству сегодня «FORTE TRIO» - самый востребованный казахстанский камерный ансамбль, активно концертирующий по всему миру. В его активе выступления в таких прославленных залах, как «Карто» в Париже, «Мольер» в Лионе, Берлинская, Венская филармонии. На гастрольной карте трио есть даже столь экзотическая страна, как Антигуа и Барбуда. Год назад выступление казахстанцев, посвященное юбилею Независимости, закрывало концертный сезон 2021 года во Франции.

19 октября коллектив выступил в Рио-де-Жанейро (зал SalaoLeopoldoMiguez). Концерт прошел на высшем уровне, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в СМИ. 28 октября артисты выступят в г. Белем (TeatrodaPaz), 31 октября – г. Гояния (TeatroGoiania). Особое символическое значение имеет концерт в столице государства г. Бразилиа (зал CulturalComplexBrasiliaFunarte-EixoMonumental). Он состоится 25 октября в День Республики - национального праздника нашей страны. Представлять именно в этот день искусство Казахстана за рубежом - это огромная ответственность и большая честь для музыкантов.

Гастроли «FORTE TRIO» и их совместные выступления со знаменитыми бразильскими оркестрами, без сомнения, позволят публике из Южной Америки познакомиться с музыкальным достоянием нашей страны и внесут весомый вклад в укрепление культурного сотрудничества между Казахстаном и Бразилией.