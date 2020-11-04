Форсайтное исследование даст новый толчок развитию программы «Рухани жаңғыру» - Нурлан Кунтуов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на платформе Zoom прошла конференция по итогам исследований, проведенных по методике Rapid Foresight. Основная цель проведения конференции – создание диалоговой площадки для обсуждения итогов форсайтного исследования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образ будущего казахстанцев тесно связан с развитием личности в контексте шести концептуальных функций программы «Рухани жаңғыру» с акцентом на конкурентоспособность, открытость сознания, прагматизм, сохранение национальной идентичности. Именно поэтому планируем внедрить новые изменения через программу «Рухани жаңғыру», понимая, что модернизация общества – модернизация каждого гражданина и всей нации», - отметил председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Данияр Есин.

Руководитель департамента координации программы «Рухани жаңғыру» Министерства информации и общественного развития РК Нурлан Кунтуов добавил, что форсайтное исследование даст новый толчок развитию программы.

«Это хорошее начинание. Уверен, что к концу года мы увидим конкретные результаты. Недавно прошло очередное заседание комиссии по модернизации национального сознания под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева. На заседании подвели итоги трехлетней работы «Рухани жаңғыру», была дана соответствующая оценка, акцентировалось внимание на том, чтобы в дальнейшем «Рухани жаңғыру» стала программой «Модернизации национального развития». Всем коллегам, которые приняли участие в форсайтных исследованиях, хочу сказать спасибо за то, что приняли участие и поделились опытом. Надеюсь, что данное форсайтное исследование даст новый толчок развитию программы «Рухани жаңғыру», - сказал Нурлан Кунтуов.

В ходе онлайн-конференции своим мнением о форсайтном исследовании поделился руководитель BTS education Саясат Нурбек. По его словам, если раньше в основном форсайты использовали для понимания научно-технологического развития, рынков сбыта, сейчас форсайт стал более универсальным.

«Почему форсайтные исследования становятся достаточно популярными? Волатильность всех происходящих процессов, их быстрое изменение наблюдались во всех базовых процессах. Если вспомним Послание Елбасы народу Казахстана в 2010 году, я впервые для себя зафиксировал момент, когда было использовано несколько чуждых для населения слов. Глава государства использовал такую фразу «ускорение исторического времени». Те процессы, которые занимали большие годы и века, сейчас начинают занимать намного меньше времени: меняется скорость, требования к людям, которые участвуют в этом процессе», - отметил Саясат Нурбек.

В течение ХХ века ведущими странами был разработан и внедрен ряд новых инструментов. Сама жизнь требует отходить от больших долгосрочных планов. Сейчас крупные государства, компании начинают строить планы по-другому.

«Сама практика применения форсайта формировалась достаточно долго. С 50-х годов в США использовались основные методики исследования будущего. В 70-е годы разработка применялась в Японии, с 90-х годов в Южной Корее активно применяются национальные технологические форсайты. Масштабно форсайт начал использоваться с 90-х годов. «Азиатские тигры» поняли, что нужно четче понимать, в какие ниши заходить, какие рынки осваивать, где их конкурентные преимущества будут иметь самую большую силу. Так, они вырвались вперед. Благодаря этому подходу эти страны получили серьезное конкурентное преимущество. Поэтому сейчас происходят две интересные вещи с форсайтом. Первое: если раньше в основном форсайты использовали для понимания научно-технологического развития, рынков сбыта, сейчас форсайт стал более универсальным. Его начали применять в прогнозировании рынка труда, в общественно-политической сфере. Это хороший пример того, что базовая методология начинает шире применяться не только в узких сферах, но и в других сферах», - подчеркнул он.

По его словам, сейчас человек начинает отходить от долгосрочных планов, потому что чем дальше разлет, чем длиннее горизонт планирования, тем меньше точности.

«Нам стоит обратить пристальное внимание на тот путь, который прошли страны, сумевшие быстро выстроить свои модернизационные процессы. Поэтому форсайт как инструмент достаточно практичный, гибкий, ресурсоемкий», - сказал Саясат Нурбек.



