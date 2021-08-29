Формула мира и согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 августа ООН отмечает Международный день действий против ядерных испытаний. К этой дате испанское издание «Elperiodicodeaqui» опубликовало статью «Формула мира и согласия», автором которой стал экс-депутат Сената Испании, национальный координатор онлайн-платформы «Шелковый путь» ЮНЕСКО Хосе Мария Чикийо Барбер. МИА «Казинформ» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

29 августа – историческая дата для мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день в 1991 году, вопреки мощному давлению со стороны военно-промышленного комплекса Советского Союза, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, опираясь на народную поддержку, подписал указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона - второго по мощности в мире, после американского полигона в Неваде. Это решение, принятое еще во время существования СССР, стало не только смелым, но и беспрецедентным событием в истории человечества.

Именно 29 августа 1949 года Советский Союз провел первое испытание ядерного оружия и успешно взорвал РДС-1 на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане. Взрывы продолжались 40 лет, до 4 октября 1989-го.

За 40 лет на полигоне было проведено 456 ядерных испытаний общей мощностью равносильных двум с половиной тысячам бомб, сброшенных на Хиросиму. От их последствий, согласно казахстанской статистике, пострадало полтора миллиона человек. Радиацией была заражена громадная территория, сопоставимая размерами с Германией.

Сегодня инфраструктура ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, включая почти 200 туннелей, полностью уничтожена. Также в Казахстане было уничтожено или выведено с территории страны 1 040 ядерных боеголовок мощностью одна мегатонна тротилового эквивалента каждая, 104 межконтинентальные баллистические ракеты СС-18, известные как «Сатана», 40 тяжелых бомбардировщиков Ту-95, оснащенных крылатыми ракетами Х-55 с 370 тактическими ядерными зарядами. Были уничтожены 148 шахтно-пусковых установок для межконтинентальных ракет.

Другим весомым вкладом Казахстана в глобальные усилия по ядерному разоружению и нераспространению стал первый в истории человечества добровольный отказ страны от четвертого в мире арсенала ядерного оружия.

Историческое решение Президента Казахстана - Нурсултана Назарбаева в отношении неядерного статуса страны было по достоинству оценено мировым сообществом. 14 февраля 1994 года в Вашингтоне Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства. Казахстан активно участвовал в разработке и принятии Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и одним из первых подписал его 30 сентября 1996 года.

Деятельность Первого Президента Казахстана в области нераспространения ядерного оружия сыграла важную роль в обеспечении глобальной и региональной безопасности. По его инициативе пять центральноазиатских государств - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - отказались от производства, приобретения, проведения испытаний и обладания ядерным оружием и в сентябре 2006 г. подписали в Семипалатинске Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Она стала одной из пяти региональных безъядерных зон, расположенных в Латинской Америке, южной части Тихого океана, Юго-Восточной Азий и Африке.

Поэтому символично, что в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила именно этот день - 29 августа - Международным днем действий против ядерных испытаний.

Резолюция 64/35, предложенная Республикой Казахстан при поддержке других стран, была нацелена на ознаменование закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, которое произошло в тот же день в августе 1991 года. В преамбуле к Резолюции подчеркивает, что «необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец ядерным испытаниям, чтобы избежать разрушительных и пагубных последствий для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды» и что «прекращение ядерных испытаний является одним из основных средств достижения цели мира, свободного от ядерного оружия».

В целях создания Глобального антиядерного движения и полного запрета испытаний ядерного оружия, Нурсултаном Назарбаевым в 2012 г. был предложен Международный проект «АТОМ». Его аббревиатура состоит из первых букв четырех английских слов «Abolish Testing - Our Mission».

Единственной гарантией того, что ядерное оружие никогда не будет использовано, является его полная и необратимая ликвидация. К этой цели призывает резолюция ООН «Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия», принятая по инициативе Казахстана в 2015 году и обновленная в декабре 2018 года подавляющим большинством государств-членов.

Количество сторонников Декларации каждый раз увеличивается. В прошлом году их число выросло до 138 государств.

Основные цели и задачи Всеобщей декларации по безъядерному миру нашли должное отражение в Договоре о запрещении ядерного оружия, который стал первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом.

29 августа 2019 года Казахстан официально присоединился к этому историческому документу. Казахстан стал 26-м государством, присоединившимся к ДЗЯО (Для вступления Договора в силу необходима его ратификация 50-ю государствами, что произошло в 2020 году, а вступил в силу 22 января 2021 года.). Это стало еще одним важным практическим вкладом РК в глобальные усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия, закрепившим лидирующие позиции страны в глобальном антиядерном движении.

7 октября 2016 г., Указом Президента Казахстана, была учреждена «Назарбаевская премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность», присуждаемая один раз в два года. Ею награждаются лидеры и организации, которые внесли серьезный вклад в достижение безъядерного мира и разрешение мировых конфликтов. Первым Лауреатом премии стал Король Иордании Абдулла II - за поддержку создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, и прием сирийских беженцев.

Будучи приверженцем ядерного нераспространения, Казахстан способствует развитию мирного атома, продвижению инициатив по безопасному использованию ядерной энергии.

Заметным событием стало открытие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) Банка низкообогащенного урана на территории Казахстана в 2017 г. Данный Банк позволит другим государствам безопасно использовать атом в мирных целях, предотвращая необходимость обогащения урана. Ранее подобных банков в мире не создавали. Сама идея создания Банка связана с предотвращением угрозы развития военных ядерных программ под видом «мирного атома».

Высказанные Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым инициативы и предложения в сфере нераспространения, трансформировались в его концепцию всеобъемлющей системы глобальной безопасности. Она получила свое аккумулированное выражение в его Манифесте «Мир. XXI век», который обрел статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ключевым событием казахстанского председательства в СБ ООН в январе 2018 г. стал брифинг высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия» под председательством Президента Н.Назарбаева. Разработанный по инициативе Первого Президента Казахстана Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, подписали уже более 80-ти государств.

5 июля 2021 г. в Мадриде состоялось 4-е заседание министерской встречи стран-участниц Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению и Договору о нераспространении ядерного оружия. Встреча проходила в гибридном формате. Непосредственное в Мадриде присутствовали лишь пять Министров иностранных дел (Швеция, Испания, Германия, Казахстан, Иордания), остальные принимали участие онлайн.

Министры проанализировали текущее состояние режима ядерного разоружения и нераспространения, рассмотрели приоритеты по укреплению ДНЯО и продвижению его целей и задач, включая дальнейшие сокращения ядерных арсеналов. Министры Стокгольмской инициативы вновь призвали все государства, обладающие ядерным оружием, проявить лидерство, устранить и уменьшить ядерные риски и содействовать ядерному разоружению, предприняв значимые шаги для выполнения своих обязательств по ДНЯО. Они также выразили удовлетворение продлением в феврале нового СНВ и запланированным возобновлением диалога о стратегической стабильности между США и Россией.

День, который мы помним 29 августа, является поводом для подтверждения нашей приверженности нераспространению ядерного оружия и возможностью оценить вклад Казахстана в дело мира, безопасности и согласия во всем мире. Пусть этот пример распространится, и мы продвинемся по пути диалога и примирения.



