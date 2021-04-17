Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Формула-1: в Азербайджане упрощают визовый режим на период гонок

    17 Апреля 2021, 18:33

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в АР в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формула-1» в июне текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, прибывающие для участия в «Формуле -1» иностранцы, могут получить визу в международных аэропортах страны с 1 мая по 15 июня 2021 года. При этом им надо представить один из следующих документов:

    - Аккредитационную карту организаторов гонок - компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации;

    - Аккредитационную карту, выданную Операционной компанией «Baku City Circuit» («Бакинское городское кольцо»).

    В связи с этим МИД Азербайджана поручено проинформировать соответствующие органы, международных организаторов соревнований, об упрощении визовых процедур и обеспечить размещение этой информации на интернет-ресурсах министерства, а также зарубежных представительствах Азербайджана.

    Как сообщили организаторы, Гран-при Азербайджана гонок «Формулы-1» в 2021 году пройдет по новым условиям - без зрителей и с ограниченным количеством журналистов. Гонка пройдет 6 июня по городским улицам Баку.

    Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялось из-за пандемии коронавируса COVID-19, однако в текущем году, согласно контракту, в случае отказа проводить мероприятие азербайджанская сторона подвергнется серьезным финансовым санкциям.

    Напомним, что этот сезон чемпионата мира «Формулы-1» включает в себя рекордное количество этапов – 23, а также может подарить миру автогонок первого восьмикратного чемпиона мира «королевских гонок».

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Туризм Спорт Азербайджан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков