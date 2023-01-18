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    Формула-1 объявила о проведении Гран-при Азербайджана в конце апреля

    18 Января 2023, 02:17

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – «Формула-1» во вторник объявила о проведении ежегодного чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе «Формула-1» 2023 года в Баку с 28 по 30 апреля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

    В информации сообщается, что в этом году «Королевские гонки» будут состоять из 23 этапов, а сезон начнется с Гран-при Бахрейна 5 марта и завершится в Абу-Даби 26 ноября.

    Согласно утвержденному календарю сезона 2023 года, бакинский этап пройдет с 28 по 30 апреля.

    Кроме того, в «Формуле-1» официально подтвердили, что в рамках Гран-при Азербайджана впервые пройдет спринтерская гонка. Помимо Азербайджана, спринтерские гонки пройдут в Австрии, Бельгии, Бразилии, США и Катаре.

    Трассы для спринтов были выбраны по результатам исследований, во внимание принимались возможности для обгонов и плотной борьбы, а также наличие скоростных участков.

    Ранее сообщалось, что организаторы «Формулы-1» ведут переговоры с азербайджанской стороной о переносе сроков проведения Гран-при Азербайджана в 2023 году с 30 апреля на 23-ое число с целью избежать почти месячного перерыва между гонками «Формулы-1» в апреле из-за отмены этапа в Китае.

    «Королевские гонки» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года – под названием «Гран-при Азербайджана». В 2020 году этот этап чемпионата мира был отменен из-за пандемии COVID-19.

    В этом году Гран-при Азербайджана 2023 года пройдет на протяжении 51 круга по Бакинской городской трассе протяженностью 6,003 километра в воскресенье 30 апреля.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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