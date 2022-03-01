Формируется следующая группа для эвакуации казахстанцев по маршруту Киев – Львов

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Украине приступило к формированию следующей группы для эвакуации казахстанцев по маршруту Киев – Львов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства.

« Уважаемые граждане Республики Казахстан! В целях формирования следующей группы для эвакуации по маршруту Киев – Львов просим срочно связаться с Посольством Республики Казахстан в Украине. Адрес Посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08», - говорится в объявлении.