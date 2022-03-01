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Формируется следующая группа для эвакуации казахстанцев по маршруту Киев – Львов

1 Марта 2022 07:55
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Формируется следующая группа для эвакуации казахстанцев по маршруту Киев – Львов

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Украине приступило к формированию следующей группы для эвакуации казахстанцев по маршруту Киев – Львов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства.

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« Уважаемые граждане Республики Казахстан! В целях формирования следующей группы для эвакуации по маршруту Киев – Львов просим срочно связаться с Посольством Республики Казахстан в Украине. Адрес Посольства - Ю.Ильенко, 26, контактные номера: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08», - говорится в объявлении.

Актуальную информацию просим отслеживать в социальных сетях и мессенджерах Посольства Республики Казахстан в Украине:

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#МИД РК   #Украина  
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