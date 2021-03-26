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    Формируется казахстанская школа подготовки экспертных кадров – Марат Бекетаев

    26 Марта 2021, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние несколько лет свыше 70 экспертам присуждена стипендия «Болашак». Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние несколько лет свыше 70 экспертам присуждена стипендия «Болашак» для научной стажировки в высших учебных заведениях Великобритании. Из них 55 судебных экспертов прошли, 16 судебных экспертов сейчас проходят годичную стажировку», - сказал Марат Бекетаев.

    Было отмечено, что также в рамках проекта «Усиление судебной экспертизы в Республике Казахстан», проведенного совместно со Всемирным Банком, свыше 200 экспертов повысили квалификацию в России, США, ОАЭ, Великобритании, Польше, Турции и внедряют приобретенные передовые навыки в отечественную практику судебной экспертизы.

    Формируется казахстанская школа подготовки экспертных кадров. Для этого в Центре судебных экспертиз создан Учебный центр, основной функцией которого является подготовка, переподготовка и повышение квалификации как государственных, так и частных судебных экспертов, и лиц желающих заниматься судебно-экспертной деятельностью.

    На его базе уже проходят обучение судебные эксперты, сотрудники правоохранительных органов, а также эксперты из за рубежа.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Суды Минюст
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