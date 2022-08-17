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    Формат родительских собраний изменят в казахстанских школах

    17 Августа 2022 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учителя на родительских собраниях будут делиться информацией не только об успеваемости учеников, но и об их интересах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С этого учебного года мы меняем формат проведения родительских собраний в школе. Для родителей было бы ценно, если бы учитель рассказывал о том, какой предмет нравится каждому ребенку и с какими проблемами он сталкивается при его изучении. Такой диалог намного эффективнее, чем просто озвучивать оценки», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, выступая на республиканской августовской конференции.

    По его словам, обновленный формат поможет приблизить родителей к школе. По результатам исследования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, 60% родителей не придают значения тому, что изучают их дети в школе.

    Помимо этого, как сообщил А.Аймагамбетов, планируется активно вовлекать родителей и в иные субботне-воскресные мероприятия.

    «Уважение родителей к учителям очень важно. Разговоры об учителе дома могут повлиять на отношения ребенка к нему. И хорошие отношения между учеником и учителем зависят не только от знаний и профессионализма учителя, но и от уважения родителей», - добавил министр.


    Автор:

    Анеля Касымова

    #Образование
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