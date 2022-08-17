Формат родительских собраний изменят в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учителя на родительских собраниях будут делиться информацией не только об успеваемости учеников, но и об их интересах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого учебного года мы меняем формат проведения родительских собраний в школе. Для родителей было бы ценно, если бы учитель рассказывал о том, какой предмет нравится каждому ребенку и с какими проблемами он сталкивается при его изучении. Такой диалог намного эффективнее, чем просто озвучивать оценки», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, выступая на республиканской августовской конференции.

По его словам, обновленный формат поможет приблизить родителей к школе. По результатам исследования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, 60% родителей не придают значения тому, что изучают их дети в школе.

Помимо этого, как сообщил А.Аймагамбетов, планируется активно вовлекать родителей и в иные субботне-воскресные мероприятия.

«Уважение родителей к учителям очень важно. Разговоры об учителе дома могут повлиять на отношения ребенка к нему. И хорошие отношения между учеником и учителем зависят не только от знаний и профессионализма учителя, но и от уважения родителей», - добавил министр.



