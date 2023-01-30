Формализм приводит к гибели деревьев и хаотичному спилу – Антикор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе Северо-Казахстанской области считают, что в акимате Петропавловска формально подходят к озеленению и благоустройству города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент провел внешний анализ коррупционных рисков в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере благоустройства. На заседании общественного совета руководитель управления превенции Дамир Хабибулин назвал четыре основных риска.

«При планировании работ использованы устаревшие, утратившие силу нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и виды работ по благоустройству и озеленению. Формализм при подписании актов выполненных работ и порядка их приема приводит в итоге к гибели высаженных деревьев и хаотичному спилу. Необходим переход на автоматизацию процессов по учету и контролю за благоустройством и озеленением. Для качественной организации работы решающим мнением по уходу за зелеными насаждениями должно быть экспертное заключение, в частности лесопатолога», - сказал Д. Хабибулин.

В Антикоррупционной службе считают, что необходимо повысить контроль за мусороперевозящими организациями и полигоном для твердых бытовых отходов.

«Основной коррупционный риск выражается возможности лоббирования интересов мусороперевозящих компаний при формировании тарифов путем использования фиктивных сведений о расходах на зарплату, амортизации основных средств, расходов на ГСМ, объема вывезенного материала. Предприятия не обеспечили оборудование своих транспортных средств спутниковыми навигационными системами, что является главным подтверждающим материалом для обоснования маршрутов транспортировки отходов. Автоматизация ряда процессов обеспечит системный контроль по маршрутам транспортировки и объемам отходов, переданных на полигон», - отметил Д. Хабибулин.



