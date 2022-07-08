Формальные требования к бизнесу можно упразднить без вреда для контроля – Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам внедрения регулирования «с чистого листа» в предпринимательской деятельности и автоматизации госконтроля и надзора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе совещания министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что проведенный анализ регуляторных актов в сферах общественного питания, торговли, услуг проживания, транспорта и сельского хозяйства выявил ряд не соответствующих базовым условиям излишних и дублирующих друг друга требований.

В ближайшие месяцы планируется провести анализ еще по шести направлениям: информация и связь, сфера компьютерного программирования, операции с недвижимостью, складирование, горнодобывающая промышленность и деятельность трубопроводного транспорта.

Премьер-Министр отметил, что в настоящее время к бизнесу предъявляется много формальных требований, которые можно упразднить без вреда для обеспечения должного контроля.

Алихан Смаилов подчеркнул, что наличие таких требований негативно влияет на деловой климат в стране, поэтому центральными госорганами совместно с НПП «Атамекен» должна быть проведена работа по сокращению регуляторных актов.

«Главой государства перед нами поставлена задача по предоставлению большей свободы бизнесу. Это одно из главных направлений работы Правительства в рамках формирования новой экономической политики. У проверяющих органов не должно быть возможностей привлекать бизнес к ответственности по формальным признакам «, - сказал Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер-Министр поручил соответствующим органам активизировать работу по очистке нормативно-правовой базы от избыточных требований к бизнесу путем их пересмотра и сокращения.

Алихан Смаилов также одобрил подходы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в части создания автоматизированной системы управления рисками при обеспечении госконтроля и надзора.

«Проверяющие ведомства должны реагировать тогда, когда есть высокие риски нарушений. Снижение административной нагрузки на бизнес и запуск системы управления рисками – это базовые шаги в проводимой реформе. Еще раз напоминаю руководителям центральных госорганов о персональной ответственности за результаты этой работы» , - заключил Премьер-Министр.





Фото: primeminister.kz