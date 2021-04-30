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    Форма казахстанских военных изменится в этом году

    30 Апреля 2021, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения произойдут в форме военных Казахстана, рассказал заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК ему был задан вопрос – будет ли изменена форма военных Казахстана?

    «Да, но не кардинально. Некоторые изменения мы хотим произвести в форме, это касается шапок - каракулевые шапки у нас будут овчиной облагорожены. От пальто с воротником мы перейдем на куртку аляску. Все передовые государства это делают, и мы тоже как одни из передовых вооруженных сил в Азии. Мы в этом отношении постоянно мониторим и двигаемся вперед. В этом году Верховный главнокомандующий посмотрел и дал добро. Сейчас готовится Указ Президента. Я думаю, что в этом году эти корректировки уже будут внесены», - сказал Мухамеджан Таласов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Он также ответил на вопрос, не планируется ли дать военным возможность самим покупать форму.

    «Было время, когда мы выдавали в денежном выражении. После, проанализировав, мы пришли к выводу, что необходимо всем выдавать единую форму. Потому что были случаи, когда средства, выделенные на форму, уходили на другие нужды. Во-вторых, приобреталась разношерстная одежда. Разные фирмы по-разному делают. Поэтому мы решили, что будем выдавать, а денежного довольствия не будет», - пояснил Мухамеджан Таласов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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