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    Ford принцессы Дианы продан за рекордную сумму

    28 Августа 2022 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 724 500 фунтов стерлингов продан на аукционе в Великобритании автомобиль Ford Escort, принадлежавший принцессе Диане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Она водила эту машину с 1985 по 1988 год. Обычно эта модель выпускалась в белом цвете, но Диана попросила для себя черный, чтобы быть менее заметной.

    Поклонники Дианы во всем мире готовятся к скорбной дате - 31 августа 1997 года Диана погибла в Париже в результате дорожной аварии.


    Фото: Alberto Pezzali/AP
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