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    Фондовый рынок Лондона уступил Парижу лидерство в Европе

    15 Ноября 2022, 07:18

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – На фоне наблюдающегося экономического спада и политической неопределенyости в Великобритании Париж получает статус крупнейшего фондового рынка Европы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно собранным агентством Bloomberg данным, фондовый рынок Франции в понедельник стоил 2,823 трлн долларов, немного опережая британский с 2,821 трлн долларов.

    В 2016 году акции компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, в совокупности оценивались на 1,5 триллиона долларов дороже, чем французские конкуренты, а в 2014 – почти на 2 триллиона.

    Превращению Парижа в крупнейший фондовый рынок в Европе способствовали падение фунта стерлингов по отношению к доллару, продолжающееся сокращение британской экономики, отсутствие четкой экономической стратегии у британского правительства и ожидаемая рецессия.

    Индекс FTSE-250, который включает в себя компании среднего размера, представленных на Лондонской фондовой бирже, упал почти на 17% за последний год. Во многом это связано с сокращением британцами своих расходов и возросшими затратами у предприятий Великобритании.

    В то же время на Парижской фондовой бирже наблюдается рост стоимости крупных производителей предметов роскоши из-за увеличившегося спроса из Китая после смягчения антиковидных ограничений с начала года.

    Акции французской корпорации LVMH, которой принадлежат такие модные бренды, как Louis Vuitton, Christian Dior и Bulgari, за последние шесть месяцев выросли на 22%, а акции Hermès – на 37%.

    По данным Bloomberg, до пандемии на китайских покупателей приходилось около 35% мирового спроса на предметы роскоши.

    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Экономика Франция Великобритания
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