Фонд Transparency Kazakhstan признал Туркестанскую область успешной в борьбе с коррупцией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно результатам опроса, проведенного на территории Казахстана общественным фондом Transparency Kazakhstan доля граждан, обратившихся в государственные органы и столкнувшихся с коррупцией, составила 11,3%. Этот показатель по сравнению с прошлым годом снизился на 2,1%. В Туркестанской области уровень коррупции ниже общеказахстанского – 7,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области.

41,3% граждан отмечают снижение уровня коррупции. Данное исследование было поддержано Программой развития ООН (ПРООН). Об этом стало известно на заседании комиссии по противодействию коррупции под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

В совещании приняли участие заместители акима области, руководители правоохранительных органов и областных управлений, акимы посредством видеоконференции.

На заседании комиссии были озвучены результаты социологического исследования, проведенного общественным фондом «Transparency Kazakhstan» в 2020 году по определению уровня восприятия коррупции в государственных органах, а также даны рекомендации по итогам анкетирования граждан страны и предпринимателей по жалобам, поступившим на портал «Открытый диалог».

Выступая на совещании, первый заместитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай отметил, что на 5% снизилось согласие со стороны граждан на решение вопроса неформальным путем. В качестве посредников обычно чаще всего выступают знакомые (42,0%) и «помощники» (21,5%). Также по его словам, за год доля посредников в коррупционных правонарушениях выросла на 6% и это связано с понижением разъяснительной работы во время карантина.

Вместе с тем, руководство проектного офиса «Түркістан – адалдық алаңы» доложило об итогах проделанной работы в 2020 году. В целях обеспечения качественного, оперативного и беспрепятственного получения государственных услуг жителями региона, на сегодняшний день акиматы всех городов и районов области полностью перешли на модель «сервисного акимата».

На заседании комиссии акимы Келесского, Сарыагашского, Жетысайского районов и руководители управлений общественного здоровья, координации занятости и социальных программ, сельского хозяйства отчитались о проделанной работе по вопросам противодействия коррупции и отметили, что совместно с областным Департаментом антикоррупционной службы реализуются конкретные меры по предупреждению и пресечению коррупции.

В завершение совещания был заслушан ряд предложений по снижению уровня коррупции в регионе, а также сказано о мерах по борьбе с эпидемией, которые должны стать одним из приоритетных направлений в деятельности всех государственных органов.