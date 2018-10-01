Фонд соцмедстрахования оплатил медицинским организациям почти 550 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фонд социального медицинского страхования с начала года оплатил медицинским организациям Казахстана 549,8 млрд тенге за оказанные услуги населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 8 октября 2018 года поставщикам фонда оплачено 549,8 млрд тенге, или 70% от суммы заключенных договоров на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи», - сообщила и. о. председателя правления фонда Ботагоз Жакселекова.

В то же время общая сумма договоров на оказание услуг населению в рамках гарантированного объема медицинской помощи составляет 785,8 млрд тенге.

Фонд является финансовым оператором пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования и закупает медицинские услуги для населения в пределах, установленных Правительством.

«Работа продолжается в соответствии с графиком оказания медицинской помощи населению. Выделенные суммы достаточны для покрытия операционных расходов медицинских учреждений», - отметила Ботагоз Жакселекова.

На сегодня поставщиками фонда являются 1379 медицинских организаций, 627 из которых - частные. Сумма заключенных договоров с частными медицинскими организациями составляет в текущем году 120,2 млрд тенге.