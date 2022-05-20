Фонд развития промышленности уличили в ограничении конкуренции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции по результатам рассмотрения обращения страховой компании АО «СК «Евразия» в отношении АО «Фонд развития промышленности» вынесло уведомление фонду о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Согласно условиям договора, заключаемого Фондом развития промышленности с лизингополучателем, Фонд идентифицирует риски, связанные с необходимостью страхования применительно к каждой категории предметов лизинга и/или предметов залога. В январе 2021 года фонд создал пул страховых компаний, в который вошли дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «СК «Казахмыс», АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) и АО «СК «Виктория».

В рамках работы с обращением Агентство по защите и развитию конкуренции установило, что при заключении договора лизинга Фонд настоятельно рекомендовал лизингополучателям заключать договоры страхования предмета лизинга с компаниями-участницами пула.

«Подобные действия фонда ограничивают конкуренцию на рынке страховых услуг, так как предоставляют необоснованные преференции участникам пула», - отмечает Агентство по защите и развитию конкуренции.

Уведомление антимонопольного органа подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления. В случае неисполнения уведомления в установленный срок, согласно нормам Предпринимательского кодекса, будет проведено расследование.