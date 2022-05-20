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    Фонд развития промышленности уличили в ограничении конкуренции

    20 Мая 2022, 18:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции по результатам рассмотрения обращения страховой компании АО «СК «Евразия» в отношении АО «Фонд развития промышленности» вынесло уведомление фонду о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

    Согласно условиям договора, заключаемого Фондом развития промышленности с лизингополучателем, Фонд идентифицирует риски, связанные с необходимостью страхования применительно к каждой категории предметов лизинга и/или предметов залога. В январе 2021 года фонд создал пул страховых компаний, в который вошли дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «СК «Казахмыс», АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр) и АО «СК «Виктория».

    В рамках работы с обращением Агентство по защите и развитию конкуренции установило, что при заключении договора лизинга Фонд настоятельно рекомендовал лизингополучателям заключать договоры страхования предмета лизинга с компаниями-участницами пула.

    «Подобные действия фонда ограничивают конкуренцию на рынке страховых услуг, так как предоставляют необоснованные преференции участникам пула», - отмечает Агентство по защите и развитию конкуренции.

    Уведомление антимонопольного органа подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления. В случае неисполнения уведомления в установленный срок, согласно нормам Предпринимательского кодекса, будет проведено расследование.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Бизнес Страхование Экономика
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