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    Фонд развития оборонно-промышленного комплекса создадут в Казахстане

    1 Сентября 2023, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия очередной сессии Парламента РК высказался о всемерном укреплении оборонно-промышленного комплекса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Еще один важный вопрос – всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

    Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий.

    Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса», - сказал Президент РК.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Послание Президента РК-2023
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