Фонд Первого Президента презентовал книгу в честь 75-летия Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в честь 75-летия Победы совместно с Евразийской академией телевидения и радио презентовал книгу доктора исторических наук, профессора Лайлы Ахметовой «Панфиловцы: наша гордость, наша слава». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Презентация новой книги с неизвестными ранее историями полков и воинских подразделений Панфиловской дивизии носила международный характер. В формате онлайн в ней приняли участие учёные, писатели, журналисты, родственники героев- панфиловцев, представители посольств, поисковики из Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Беларуси и Узбекистана.

«Собрание является весьма актуальным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и тесно перекликается с необходимостью актуализации проблемы патриотического воспитания молодых поколений на примере героического подвига наших соотечественников. В исторической памяти граждан постсоветских стран одно из важнейших мест занимает Победа в Великой Отечественной войне. Это одно из тех событий прошлого, которое является предметом гордости. Между тем, историческая память – один из важнейших элементов консолидации нации, формирования патриотизма и гражданственности, — подчеркнул в своей приветственной речи директор представительства фонда в Алматы Сергей Тохтаров. - Мы считаем, что такие труды позволяют сохранить, а применительно к событиям прошлого века восстановить память о войне, и найти отклик в национальном самосознании нашего народа. Уверен, что участие Фонда Елбасы в реализации проекта послужит данью уважения и благодарности к павшим казахстанцам в Великой Отечественной войне».

Книга «Панфиловцы: наша гордость, наша слава» издана в Алматы при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы тиражом в 1 000 экземпляров. В течение 2020 года фонд осуществит передачу книг в центральные архивы, библиотеки, музеи страны, департаменты обороны южных областей, откуда были призваны бойцы и командиры в 316 стрелковую дивизию.

Автор отметила, что книга относится к научно-популярной литературе. Первая её часть – научная, в ней содержатся только документы; здесь собраны истории по дням жестоких боев дивизии и ее полков. Это занимает треть книги. В последующих главах описаны судьбы бойцов и командиров дивизии. Основной акцент сделан на первый состав дивизии, ушедшей 18-19 августа 1941 г. семью эшелонами из Алма-Аты в действующую армию.

Очередное документальное произведение Лайлы Ахметовой включает много новых материалов, документов и биографических фактов, опубликованных впервые. Для этого известный историк значительное время провела с детальными исследованиями и поисками в Центральном государственном архиве Республики Казахстан; в подольском архиве Министерства обороны РФ; в научном архиве Института российской истории РАН, где хранится около тридцати интервью 1942-1946 годов; в Центральном государственном архиве Кыргызской Республики.

«В ХХ веке уходящее поколение фронтовиков оставило нам «Боздақтар – Книги Памяти», где перечислены погибшие, пропавшие без вести, умершие от ран и в плену во время войны. Так все мы узнали, что каждый второй пропал без вести. Мы, дети и внуки фронтовиков, в ХХI веке решили назвать поименно всех. И начали это делать с самой прославленной Панфиловской дивизии, ее первого состава. Кроме этого, наша задача: найти пропавших без вести, считать их погибшими за Отечество. Надо знать и помнить свою историю! « — сказала Лайла Ахметова.

Модераторами встречи выступили полковник запаса, директор общественного фонда «Военно-патриотический центр «Арлан» Аманжол Уразбаев и президент Евразийской а кадемии телевидения и радио Валерий Рузин.





В завершение встречи собравшиеся отметили важную роль Фонда Первого Президента РК – Елбасы в деле духовно-патриотического воспитания молодежи, в том числе через издание подобных книг, благодаря которым воссоздается историческая память, воспитывается гражданственность у молодого поколения. Также участники выразили надежду, что эта работа будет продолжена и в дальнейшем.





Презентации книги еще состоятся в 10 городах Казахстана, России и Кыргызстана - Алматы, Нур-Султан, Талдыкорган, Павлодар, Караганда, Бишкек, Москва, Санкт- Петербург, Волоколамск, Зеленоград. В этих городах также пройдёт передача книг в Советы ветеранов, военные учреждения, в том числе департаменты обороны и др., архивы, музеи, областные и университетские библиотеки, журналистам.

Напомним, что в 2016 году Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы издал книгу профессора Л. С. Ахметовой «1941. Брестская крепость. Казахстан», презентации которой прошли в Алматы, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Таразе, Минске, Бресте, Москве и в других городах, районах и аулах. На тот момент автором были найдены сведения 556 бойцов и командиров из Казахстана – защитников Брестской крепости и более 200 бойцов – казахстанцев, воевавших в 1941 г. в районе г. Бреста.



