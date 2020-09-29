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    Фонд научной литературы на казахском языке должен достичь 1 000 книг – Шерубай Курманбайулы

    29 Сентября 2020, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд научной литературы на казахском языке должен достичь 1000 книг. Такое мнение высказал доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК Шерубай Курманбайулы на онлайн-конференции по вопросам издания 100 новых учебников на казахском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фонд научной литературы на казахском языке не должен ограничиваться 100 книгами. В будущем это должны быть сотни и тысячи книг, только тогда каждый казахскоязычный читатель, каждый пользователь сможет получать знания в сфере медицины, химии, биологии, искусства, кино на родном языке», – сказал Ш. Курманбайулы.

    По его словам, университеты, намеренные давать передовое образование, заинтересованы в наличии научного контента, научной литературы, учебников. Если будет сформирован фонд научной литературы на национальном языке, то расширится сфера применения казахского языка в сфере науки. Поэтому перевод научной литературы очень важен.

    В ходе онлайн-конференции также выступил исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы, который сообщил, что в этом году будут изданы последние 23 учебника из 100, запланированных к переводу на казахский язык в рамках Программы «Рухани жангыру». Учебники будут направлены в 132 высших учебных заведения страны, также имеются электронные варианты книг. Тираж каждой книги – 10 тысяч экземпляров.

    Ранее сообщалось, что проект «100 новых учебников на казахском языке» близится к завершению.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Наука
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