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    Фонд «Қазақстан халқына» выплатил более 2 млрд тенге пострадавшим при январских событиях

    6 Января 2023, 10:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» оказал благотворительную помощь 540 пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 2 млрд 112 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Помощь оказали:

    - семьям 19 погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности - 133 млн тенге (по 7 млн тенге);

    - 111 военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения - 333 млн тенге (по 3 млн тенге);

    - 23 несовершеннолетним детям в семьях погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов национальной безопасности – 46 млн тенге (по 2 млн тенге каждому несовершеннолетнему ребенку);

    - семьям 135 погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий - 945 млн тенге (по 7 млн тенге);

    - 101 несовершеннолетним детям в семьях погибших граждан Республики Казахстан, оказавшихся случайными жертвами – 202 млн тенге (по 2 млн тенге каждому несовершеннолетнему ребенку);

    - 138 тяжело раненым совершеннолетним гражданам, пострадавшим от огнестрельного оружия и признанным потерпевшими – 414 млн тенге (по 3 млн тенге);

    - семьям 13 детей, получивших ранения во время январских событий - 39 млн тенге (по 3 млн тенге).

    Списки граждан, получивших благотворительную помощь, размещены на сайте фонда.

    Фонд полностью завершил оказание благотворительной помощи семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности; тяжелораненым военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности и семьям раненых детей (несовершеннолетние дети).

    Фонд продолжает работу по оказанию благотворительной помощи 12 семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий, и 131 тяжелораненому совершеннолетнему гражданину, пострадавшему от огнестрельного оружия и признанным потерпевшим.

    Ранее сообщалось, что фонд «Қазақстан халқына» начал осуществлять выплаты пострадавшим во время январских событий в марте прошлого года.
    Алматинская трагедия Фонд «Қазақстан халқына» Январские события
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