Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов для абитуриентов

    8 Августа 2023, 00:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Участвовать в конкурсе по данной программе смогут выпускники, сдавшие ЕНТ в 2023 году (могут предоставить один из сертификатов январского, мартовского, основного и августовского ЕНТ) и набравшие пороговые баллы для поступления в вуз:

    · лица из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;

    · дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

    · лица, имеющие инвалидность;

    · абитуриенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов;

    · дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;

    · раненные дети во время трагических январских событий 2022 года;

    · дети погибших граждан РК, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

    Предельный возраст участия в программе - 29 лет включительно.

    Срок приема заявления: с 10 по 17 августа. Документы нужно сдать в приемные комиссии вузов.

    В министерстве науки и высшего образования дополнили, что после завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.

    Напомним, недавно объявили итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов на 2023-2024 учебный год. Список обладателей грантов можно увидеть здесь.

    Ранее экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал, что делать абитуриентам, которые не получили государственный образовательный грант.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Фонд «Қазақстан халқына» Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2 млрд тенге было выделено в этом году на ремонт школ в ВКО
    Льготные кредиты и дифференцированные гранты начнут выдавать в Казахстане с 2024 года
    Гранты в размере 1,3 млн тенге выдают социально уязвимым жителям Астаны
    Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области