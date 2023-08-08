Фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов для абитуриентов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Участвовать в конкурсе по данной программе смогут выпускники, сдавшие ЕНТ в 2023 году (могут предоставить один из сертификатов январского, мартовского, основного и августовского ЕНТ) и набравшие пороговые баллы для поступления в вуз:

· лица из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;

· дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

· лица, имеющие инвалидность;

· абитуриенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов;

· дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;

· раненные дети во время трагических январских событий 2022 года;

· дети погибших граждан РК, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Предельный возраст участия в программе - 29 лет включительно.

Срок приема заявления: с 10 по 17 августа. Документы нужно сдать в приемные комиссии вузов.

В министерстве науки и высшего образования дополнили, что после завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.

Напомним, недавно объявили итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов на 2023-2024 учебный год. Список обладателей грантов можно увидеть здесь.

Ранее экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал, что делать абитуриентам, которые не получили государственный образовательный грант.