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    Фонд «Қазақстан халқына»: STEM-лаборатория и телестудия появились в селе Жамбылской области

    23 Февраля 2023, 15:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Первый проект в рамках фонда «Қазақстан халқына» реализовали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в опорной средней школе имени Б. Адамбаева в селе Саудакент Сарысуского района открыли STEM-лабораторию, АРТ-студию, интеллектум-холл, библиотеку и телестудию, а также обновили материально-техническую базу 35 учебных кабинетов и мастерских.

    В школе имени Б. Адамбаева работают 116 учителей, обучаются 935 учащихся. За счет средств фонда «Қазақстан халқына» полностью обновлена материально-техническая база учебного заведения, а преподаватели школы прошли обучение у специалистов НИШ.

    «Это первый проект модернизации материально-технической базы учреждения образования, реализованный в Жамбылской области при поддержке фонда «Қазақстан халқына» и Фонда устойчивого развития образования в рамках программы «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности». На оснащение этой школы направлено 249,8 млн тенге», - пояснили в ведомстве.

    Школу в Сарысуском районе посетили заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, аким Сарысуского района Марат Султангалиев, заместитель председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева, партнер фонда – директор фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев.

    В фонде подчеркнули, что благодаря модернизации эта школа должна стать центром компетенций для близлежащих малокомплектных школ. Укрепление материально-технической базы, оказание методологической помощи позволит повысить их практические знания и навыки учащихся и педагогов.

    В Жамбылской области 447 школ, в которых обучаются более 244 тысячи учеников.

    Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Фонд «Қазақстан халқына»
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