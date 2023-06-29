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    Фонд «Қазақстан халқына» поможет оснастить аппаратурой детские нейрохирургические отделения

    29 Июня 2023, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какие проблемные вопросы помогает решать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» в здравоохранении, сообщил глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Кемеловича Токаева в 2022 году был создан общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки», -сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

    Одним из направлений деятельности Фонда, по его словам, является помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны.

    «По итогам Года ребенка в Казахстане и в целях оказания помощи детским нейрохирургическим службам регионов, Фонд окажет благотворительную помощь по оснащению необходимой аппаратурой и инструментарием детских нейрохирургических отделений регионов. Этот вопрос уже решен и находится на стадии реализации. Пользуясь случаем хотелось бы поблагодарить председателя правления Фонда «Қазақстан халқына» Жамишева Болата Бидахметовича за поддержку и понимание актуальности данной проблемы», - добавил Серик Акшулаков.

    Ранее сообщалось, что недостаток детских нейрохирургических коек отмечают в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Минздрав РК Фонд «Қазақстан халқына»
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