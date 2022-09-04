Фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь пострадавшим от пожара в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь пострадавшим от пожара гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фонде сообщили о том, что после ликвидации стихийных бедствий и установления объема ущерба фонд «Қазақстан халқына» совместно с местными исполнительными органами проработает механизм оказания благотворительной помощи жителям региона.

«Фонд следит за ситуацией и примет все необходимые меры для поддержки пострадавших», - сообщается на странице в фонда в сети Instagram.

По 1 млн тенге получат семьи, чьи дома сгорели. Также помощь погорельцам окажет Halyk Bank.

«Банк направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое: аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости», - сообщили в пресс-службе банка.

Также банк спишет действующие кредиты всем владельцам сгоревших домов.

Ранее Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.