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    Фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь пострадавшим от пожара в Костанайской области

    4 Сентября 2022, 17:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области фонд «Қазақстан халқына» окажет помощь пострадавшим от пожара гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В фонде сообщили о том, что после ликвидации стихийных бедствий и установления объема ущерба фонд «Қазақстан халқына» совместно с местными исполнительными органами проработает механизм оказания благотворительной помощи жителям региона.

    «Фонд следит за ситуацией и примет все необходимые меры для поддержки пострадавших», - сообщается на странице в фонда в сети Instagram.

    По 1 млн тенге получат семьи, чьи дома сгорели. Также помощь погорельцам окажет Halyk Bank.

    «Банк направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере 1 млн тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое: аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости», - сообщили в пресс-службе банка.

    Также банк спишет действующие кредиты всем владельцам сгоревших домов.

    Ранее Премьер-Министр РК сообщил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Благотворительность Происшествия Регионы Общество Волонтёрство Пожар Фонд «Қазақстан халқына» Костанай
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