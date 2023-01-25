Фонд «Қазақстан халқына» оборудовал спортзалы, где бесплатно занимаются почти 2 тысячи детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почти 2 тысячи казахстанских детей посещают благотворительные спортивные залы в регионах, которые были оснащены общественным фондом «Қазақстан халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

Фонд «Қазақстан халқына» реализует четыре благотворительных проекта по оснащению спортивных залов в селах, оснащению и открытию физкультурно-оздоровительных клубов для детей с ограниченными возможностями, обеспечению спортинвентарем единственной сборной Казахстана по парахоккею и изготовлению спортивно-беговых протезов для пара-атлетов.

«Было решено, что важным в системном отношении может быть наше участие в оснащении спортивных залов. К нам обратился общественный фонд «Батыр боламын!», который при поддержке спонсоров открывали спортивные залы в сельской местности. Запустили программу «24 спортивных зала», в рамках которой в прошлом году оснастили 23 зала в отдаленных селах и населенных пунктах, где слабый уровень или вообще нет спортивной инфраструктуры. Помещения предоставляются и ремонтируется за счет местных властей и меценатов, Фонд помогает оборудованием и спортивным инвентарем», - рассказал председатель Правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

В 23 залах 1750 детей от 5 до 18 лет из малообеспеченных и многодетных семей из сел и близлежащих аулов получили возможность регулярно заниматься боксом, борьбой, дзюдо и другими видами спорта. В спортзалах появились борцовские ковры и мешки, напольные покрытия, тренировочные манекены, а также гантели, боксерские перчатки и шлемы, экипировка, канаты, комплекты спортивных фишек и многое другое. Занятия проводят местные тренеры. На открытие 24 залов Фондом предусмотрено 183,6 млн тенге.

К примеру, для села Бодене Атырауской области, где проживает около 1,5 тысячи людей открытие спортивного зала, стало долгожданным событием. Школьник Мырзабек Куанышбек с друзьями одними из первых записались в секцию борьбы.

«Раньше в нашем ауле не было такого зала и спортивного инвентаря для борьбы. У нас очень много детей, которые хотели бы посещать такие секции. Спасибо организаторам за эту возможность», - поделился Мырзабек Куанышбек.

Некоторые воспитанники уже демонстрируют определенные результаты на чемпионатах. Так, в начале декабря прошлого года Досжан Марат из села Какпак Туркестанской области завоевал бронзу на республиканском турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти Ж. Ушкемпирова.

Фонд поддержал оснащение спортивных залов для детей с особыми потребностями, которые не могут посещать обычные спортивные секции. Применен успешный опыт физкультурно-оздоровительного клуба «Жас Жауынгер», в котором дети занимаются адаптивным спортом. После регулярных посещений дети, которые с трудом двигались и выполняли упражнения, начали уверенно делать свои первые шаги. Поэтому Фонд назвал проект «Тұсаукесер». Один из воспитанников клуба – 10-летний Ернур из Астаны. Как рассказывает мама ребенка Бахытгуль Курманбекова, они переехали из Кызылорды в столицу три года назад и с этого времени Ернур посещает секцию. За это время его руки и ноги окрепли, а движения стали уверенными.

«Дети с ДЦП в рамках государственного обеспечения получают один раз в год квоту на реабилитацию, но этого очень мало, поскольку детьми надо заниматься чуть ли не каждый день. Когда мы жили в Кызылорде мы два раза ездили в Астану – первый раз бесплатно по квоте, потом уже на платное отделение. Поэтому мы решили переехать, чтобы он получал комплексное лечение и встал на ноги. Так мы начали посещать спортивные занятия. Вы не поверите, но Ернур, который слабо двигал правой рукой и ногой, начал показывать результаты. Появились силы, окрепли мышцы и конечности. На занятия приходит очень много детей, родители которых очень надеяться, что их ребенок сможет ходить и стать самостоятельными. Такие физкультурно-оздоровительные клубы нужны по всей стране», - поделилась мама Ернура Бахытгуль Курманбекова.

Партнером Фонда определены помещения и тренерский состав, который прошел специальное обучение. Фонд «Қазақстан халқына» оснастил необходимым оборудованием и инвентарем залы на сумму 37,4 млн тенге в пяти городах Казахстана – Семее, Атырау, Шымкенте, Алматы и Астане.

«Это место, где дети с особенностями развития учатся делать упражнения, первые самостоятельные шаги, а также место, где можно найти друзей и почувствовать себя чемпионом. После регулярных посещений родители отмечают позитивные сдвиги в эмоциональном и физическом развитии детей», - сообщил руководитель ФОК «Жас Жауынгер» Садык Байымбетов.

«Қазақстан халқына» вносит вклад и в развитие параспорта в Казахстане. Осенью прошлого года в Фонд обратилась Федерация по парахоккею города Астаны, которая сформировала первую и единственную сборную Казахстана по парахоккею. Параспортсмены уже участвовали в соревнованиях и имеют ряд достижений на чемпионатах, прошедших в России. Однако на этих соревнованиях использовался инвентарь, который был приобретен еще в 2017 году, хотя стандартный срок эксплуатации всего 5 лет. Фонд профинансировал приобретение спортивного инвентаря для подготовки и участия казахстанской сборной в международных соревнованиях по парахоккею. Команде были закуплены 50 клюшек и 16 следж-саней. Всего на эти цели фондом «Қазақстан халқына» выделено 12,4 миллиона тенге. Казахстанская сборная стала серебряным чемпионом мира в Таиладе в пуле C и завоевала путевку в Высшую лигу и допуск сыграть в следующем чемпионате группы B. Команда начала подготовку к предстоящему весной этого года товарищескому матчу со Словакией.

Фонд начал благотворительную программу по изготовлению спортивно-беговых протезов для параатлетов страны. Ведь именно в этом паралимпийском виде спорта Казахстан не представлен, в том числе и ввиду дороговизны спортивных протезов. По данным Национального паралимпийского комитета, в стране порядка 70 спортсменов с ампутацией нижних конечностей, и только один спортсмен имеет спортивно-беговой протез для участия в беговых дисциплинах. Фондом планируется изготовить 10 протезов на общую сумму 113,4 млн тенге. Каждое протезно-ортопедическое изделие является индивидуальным, но в случае замены спортсмена его сможет использовать любой параспортсмен, с сопоставимыми физическими параметрами, после замены отдельных деталей. В настоящее время компания-изготовитель ТОО «Фармас» проводит необходимые замеры для изготовления протезов.



