Фонд гарантирования депозитов выплатил вкладчикам 9 ликвидируемых банков 114 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил более 114,3 млрд тенге вкладчикам девяти ликвидируемых банков. Свои средства получили порядка 419 тыс. депозиторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

Так, по итогам завершения 1 мая и 3 июля 2022 года выплаты гарантийного возмещения вкладчиками девяти ликвидируемых банков и перечисления невостребованных ими средств в ЕНПФ, по состоянию на 1 августа 2022 года обязательства КФГД по выплате исполнены на более 99 %, в том числе выплачено по:

- АО «Валют-Транзит Банк» - 17,9 млрд тенге;

- АО «Казинвестбанк» - 2,1 млн тенге;

- АО «Delta Bank» - 129,0 млн тенге;

- АО «Qazaq Banki» - 20,5 млрд тенге;

- АО «Эксимбанк Казахстан» - 258,0 млн тенге;

- АО «Банк Астаны» - 37,5 млрд тенге;

- АО «Tengri Bank» - 17,6 млрд тенге;

- АО «Asia Credit Bank (АзияКредит Банк)» - 18,8 млрд тенге;

- АО «Capital Bank Kazakhstan» - 1,6 млрд тенге.

«Мы рады сообщить о завершении большого этапа работы по возврату гарантируемых средств вкладчиков. Исторически первые выплаты начались в 2007 году, и на протяжении всего последующего времени КФГД выполнял свои ключевые функции по выплате гарантии вкладчикам данных банков, - сообщил председатель КФГД Адиль Утембаев. - Согласно последним изменениям в законодательство с 1 мая 2021 года выплата гарантийного возмещения осуществляется в течение одного года с даты начала выплат. Так вкладчики АО «Capital Bank Kazakhstan», по которым выплата началась 3 июля 2021 года, могли получить гарантийное возмещение по 3 июля 2022 года включительно, а вкладчикам остальных восьми банков, по которым КФГД уже осуществлял выплаты до указанных законодательных изменений, была предоставлена дополнительная возможность получить свои деньги до 1 мая 2022 года».

Адиль Утембаев добавил, что большинство вкладчиков ликвидируемых банков получили суммы гарантийного возмещения в первые месяцы выплат, однако часть средств осталась невостребованной. В основном это незначительные суммы на счетах, за получением которых вкладчики не обратились в течение срока выплаты. Согласно Закону «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня РК» данные невостребованные средства в размере 830,5 млн тенге Фонд направил на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в качестве их добровольных пенсионных взносов. Перечисление невостребованной суммы осуществлено по тем вкладчикам, чьи персональные данные соответствовали сведениям, имеющимся в ЕНПФ. Также вкладчику необходимо было иметь действующий документ, удостоверяющий личность и индивидуальный пенсионный счет с пенсионными накоплениями. Проверить зачисление средств на пенсионные счета вкладчики могут на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ, а также на портале «электронного правительства».

При этом вкладчики, пропустившие срок выплаты по уважительной причине, имеют право обратиться в КФГД за возмещением, даже если их сумма была перечислена в ЕНПФ. Для этого нужно собственноручно заполнить установленную форму заявления и приложить документы, подтверждающие уважительную причину, которая препятствовала своевременному обращению в КФГД в течение срока выплаты. Также вкладчики могут отправить документы на почтовый адрес КФГД, нотариально заверив подписи в заявлении.

Согласно законодательству, в перечень уважительных причин входит: поступление на воинскую службу, нахождение за пределами Казахстана или в местах лишения свободы, принятие наследства, иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства и другие обстоятельства, установленные судом. Обратиться в КФГД за выплатой по уважительной причине можно пока не завершится ликвидационный процесс по каждому банку, или пока вкладчик не воспользуется своим правом на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов, в случае перечисления его средств в ЕНПФ.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному короткому номеру 1460, на сайте www.kdif.kz, а также направить запрос по электронной почте info@kdif.kz или задать вопрос в Телеграм-чате @kdif_ask.



