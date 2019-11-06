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    Фонд Елбасы и британские ученые намерены реализовать совместные проекты в сфере образования

    6 Ноября 2019, 15:47

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Делегация Фонда Первого Президента РК – Елбасы при поддержке Посольства РК в Великобритании провела ряд встреч в Лондоне по вопросам сотрудничества в рамках реализации программ ФПП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Фонда.

    Проведены переговоры с руководством Британского совета, научных и образовательных центров Кембриджского университета, казахстанско-британского общества, членами Палаты Лордов, а также с обучающимися там казахстанскими докторантами и студентами.

    Асет Исекешев подробно рассказал о запуске двух новых инициатив Нурсултана Назарбаева. Первая — «Ел үміті», это — новая система по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи. Вторая инициатива — «Қамқорлық», направленная на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

    В рамках встреч был подписан меморандум с Кембриджским университетом и достигнута договоренность о реализации образовательных программ и научных исследований, а также поддержке стартап-проектов победителей и лауреатов Фонда первого президента – Елбасы.

    Свои базы для практических занятий казахстанской молодежи готовы предоставить Центры робототехники, инжиниринга и Кавендишская лаборатория, известная своими сильными учеными. Именно отсюда вышли 34 нобелевских лауреата.

    Также делегация ФПП провела встречи по вопросам медицинской и социальной реабилитации и инклюзивного образования детей с особенными потребностями.

    Еще одна встреча прошла в стенах аналитического центра «Chatham House». Это — один из наиболее авторитетных «мозговых центров», входящих в Топ-10 глобального рейтинга Университета Пенсильвании (Global Go To Think Tank Index Report). Стороны обсудили перспективы сотрудничества «Chatham House» и Института международной экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента.

    Следует отметить, что Фондом первого президента — Елбасы особое внимание уделяется научно-исследовательской деятельности, в том числе через развитие международного партнерства. С прошлого года уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с такими организациями, как ЮНИСЕФ, Дом Азии (Casa Asia) при Правительстве Испании, Korea Foundation, японский Фонд мира Гои, Германская служба академических обменов (DAAD).

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    Наука Первый Президент - Елбасы
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