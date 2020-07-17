Фонд «Birgemiz» обратится в правоохранительные органы для пресечения мошеннических действий - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» прокомментировал фейк о новом пособии в 50 тысяч тенге, для которого якобы необходимо оплатить единый совокупный платеж, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что в сети появилась недостоверная информация о якобы выплатах в 50 тысяч тенге под лозунгом «Biz Birgemiz» посредством телеграм-ботов и различных платежных онлайн-систем. Некоторые граждане распространяют фейковые сообщения о том, что для получения благотворительной помощи фонда необходимо оплатить единый совокупный платёж в размере 2485 тенге. Данная информация не соответствует действительности. Материальная помощь из средств фонда доводится до получателей путем безналичного перечисления через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица. При этом предоставление каких-либо документов или оплата налогов не требуется. Более того, банками не взимается комиссия, а средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имелись», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

Он отметил, что фонд «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы, оказал адресную помощь более чем 550 тысячам казахстанских семей. По 50 тысяч тенге также получили более 2 тысяч задействованных в борьбе с коронавирусом медицинских работников. Активисты «Jas Otan» доставили продуктовые корзины почти 300 тысячам семей. Среди 100 тысяч социально-уязвимых семей обеспечена раздача 5 миллионов медицинских масок. Кроме того, по поручению Нурсултана Назарбаева из фонда выделено 340 млн тенге на строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык в Мактааральском районе.

«Фонд «Birgemiz» и дальше продолжит работу по поддержке социально- уязвимых слоев населения на принципах прозрачности и подотчетности. Очень жаль, что в такое непростое время кто-то злоупотребляют доверием граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Руководство фонда обратится в правоохранительные органы для пресечения подобных мошеннических действий», - заявил Б. Байбек.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило о недостоверности информации о новом пособии в 50 тыс. тенге, сообщив, что в Казахстане нет пособий, выплата которых «привязана» к обязательному перечислению ЕСП.

