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    Фонд Бертельсмана: Казахстан улучшил эффективность антикоррупционной политики

    27 Октября 2020, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась онлайн-встреча Агентства по противодействию коррупции с руководством Фонда Бертельсмана – одной из самых авторитетных международных организаций, оценивающей качество демократии, развитие рыночной экономики и политического управления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

    Глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил неразрывную связь между минимизацией коррупции и политической трансформацией.

    «Президентом уделяется особое внимание политической модернизации страны, начавшейся с регламентации правового статуса парламентской оппозиции, декриминализации клеветы, упрощения регистрации политических партий и введения в их списках 30%-х квот для женщин и молодежи, либерализации проведения мирных собраний. Особый эффект ожидается от введения в действие с 2021 года Административного процедурно-процессуального кодекса, который станет надежным гарантом защиты прав граждан и бизнеса от бюрократических проволочек и бездействий госорганов. Логическим продолжением проводимой политики стали инициативы, которые будут реализованы уже в самое ближайшее время – это выборность сельских акимов, принятие закона об общественном контроле, введение онлайн-петиций для предложений граждан», - заявил председатель Агентства.

    Представители Фонда проявили высокий интерес к проводимым реформам, отметив важность понимания Казахстаном прямой корреляции между коррупцией и уровнем демократии.

    В частности, региональный координатор по Евразии Ханс-Йоахим Шпангер назвал действенный общественный контроль и защищенность журналистов важнейшими факторами успешной борьбы с коррупцией.

    «Решение о декриминализации клеветы является важнейшим шагом вперед к настоящей демократии и позволит обеспечить широкое участие граждан и СМИ в разоблачении коррупционеров», - акцентировал г-н Шпангер.

    Главный эксперт Фонда Хауке Хартман и его коллеги отметили, что с учетом подготовки очередного обзора Казахстана в рамках исследования «Индекс трансформации» за 2019-2020 годы подобные презентации помогают экспертам проводить компетентный анализ проводимых реформ и перспективы дальнейшей стратегии.

    Хауке Хартман также подчеркнул значимость политики «Слышащего государства», актуальной и для международных коммуникаций: «... чем выше уровень проактивности того или иного государства, тем объективнее и прозрачнее будет страновая оценка, Казахстану в этом контексте стоит отдать должное».

    По итогам последнего отчета Фонда Бертельсмана Казахстан по эффективности антикоррупционной политики улучшил свой показатель на 2 балла, что позитивно воспринимается международным сообществом.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Коррупция
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