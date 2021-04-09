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    Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий создан в Казахстане

    9 Апреля 2021, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все материалы будут классифицированы по видам репрессий и категориям репрессированных. Руководители подкомиссии вместе с сотрудниками Министерства образования, культуры и спорта будут проводить выездные инспекции в регионы для контроля за деятельностью региональных комиссий», - сказал Ералы Тугжанов.

    Спикер добавил, что это делается не только для инспектирования, а, в первую очередь, для оказания методической и всей необходимой помощи для нормальной работы региональных комиссий.

    «Министерством культуры и спорта создан специализированный Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального государственного архива. Сегодня в данном архиве хранится более тысячи единиц архивных дел, касающихся жертв политических репрессий. Безусловно, это только толика той большой работы, которая у нас только начинается. Этот фонд будет пополняться за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии», - резюмировал Ералы Тугжанов.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о текущей работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    История Казахстана Другие государственные органы День памяти жертв политических репрессий Общество
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