Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Фонд Алии Назарбаевой закупил кислородные концентраторы для больниц Казахстана

    12 Августа 2020, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Алии Назарбаевой закупил в Китае кислородные концентраторы для больниц Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны остается непростой. Поэтому Фонд Алии Назарбаевой продолжает заниматься благотворительностью и в рамках поддержки больниц приобрел 233 кислородных концентратора», - сообщили в пресс-службе Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

    Благотворительный груз с медицинским оборудованием успешно пересек границу с Китайской Народной Республикой и направляется по адресатам.

    «Жизненно необходимые для лечения аппараты направляются в 17 больниц областного, городского и районного значения в Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областях. Фонд ведет мониторинг по логистикЕ и тесную работу с каждой из 17 больниц по своевременной и безопасной доставке кислородных концентраторов. Список медицинских учреждений, нуждающихся в дыхательных аппаратах, был предоставлен Министерством здравоохранения РК», - отмечают в международном центре.

    Отметим, что кислородный концентратор используется как безопасная альтернатива сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний. Аппарат подает его пациенту в высокой концентрации – 90-95%. К слову, в воздухе содержание кислорода составляет около 20%.

    «Искренне надеюсь и молюсь, что наша гуманитарная помощь поможет врачам в борьбе с коронавирусом, а также хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в транспортировке жизненно важных аппаратов из Китая в Казахстан», - написала в своем аккаунте в Instagram Алия Назарбаева.

    Напомним, что в период пандемии коронавируса Фонд Алии Нурсултановны Назарбаевой неоднократно оказывал благотворительную помощь населению в виде продуктовых корзин, лекарств, сертификатов на одежду, а также покупки ноутбуков для дистанционного обучения детей.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Благотворительность Здравоохранение НПО Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау