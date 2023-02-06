ФОК открылся в отдаленном селе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тущыкудук Исатайского района Атырауской области открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Исатайского района.

Строительство объекта в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» началось в июне прошлого года. Общая площадь спортивного комплекса – 818 кв. м. Он состоит из игрового и тренажерного залов, небольшого футбольного поля.

«В районе особое внимание уделяется развитию массового спорта, поэтому с каждым годом увеличивается количество спортивных объектов. Ранее спортивный комплекс был только в районном центре, в 2021 году открылся в селе Жанбай, а сегодня открывается и в Тущыкудуке. Готовятся документы на строительство таких же объектов в селах Хамит Ергалиев и Исатай. Также хочу напомнить, что в прошлом году в селе Аккистау была построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка. В сельских округах, кроме села Зейнеден, построены, отремонтированы и введены в эксплуатацию футбольные поля», – сказал на церемонии открытия аким района Полымбет Хасанов.



